Assassin's Creed Odyssey: Video: Entwickler über die Seeschlachten und die Rekrutierung der Crew - 4Players.de

Ubisoft of America hat die dritte Episode der Making-of-Reihe "Behind The Odyssey" zu Assassin's Creed Odyssey veröffentlicht. In dem Video gehen die Entwickler auf die Seeschlachten, die Rekrutierung der Crew und die Überraschungen unter der Wasseroberfläche ein. Es wird erklärt, dass die Mobilität der Schiffe wichtig sei, damit man den Rammangriffen ausweichen kann. Besiegte Schiffe können geplündert werden, und je größer die gegnerischen Schiffe sind, desto größer ist die Belohnung.Assassin's Creed Odyssey wird am 5. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( zur Vorschau von der E3 2018). Entwickelt wird das Spiel federführend von Ubisoft Quebec.Letztes aktuelles Video: Behind the Odyssey 3 Naval Exploration