Assassin's Creed Odyssey: Kassandra und Alexios stellen sich einer Welt voller Gefahren - 4Players.de

Ubisoft hat zur gamescom in Köln zwei Spielszenen-Trailer zu Assassin's Creed Odyssey veröffentlicht, in denen sich Kassandra und Alexios einer Welt voller Gefahren gegenübersehen. Den Anfang macht die weibliche Heldin Kassandra:Und hier dasselbe Video aus der Sicht des männlichen Protagonisten Alexios:Der Trip ins antike Griechenland (zur Vorschau ) soll am 5. Oktober 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One beginnen. Vorbesteller der Gold Edition oder der Ultimate Edition können sogar schon am 2. Oktober ihre Reise antreten.