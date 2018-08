Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft zeigt die Jagd auf die Medusa - 4Players.de

Ubisoft North America hat Spielszenen aus einer Demo von Assassin's Creed Odyssey veröffentlicht (siehe unten), die man auf der gamescom 2018 in Köln vorgeführt hatte, um hochstufige Kampffertigkeiten zu demonstrieren. Gezeigt wird die Jagd auf die Medusa, deren Blicke unvorsichtige Angreifer versteinern können.Der Trip ins antike Griechenland (zur Vorschau ) soll am 5. Oktober 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One beginnen. Vorbesteller der Gold Edition oder der Ultimate Edition können sogar schon am 2. Oktober ihre Reise antreten.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Medusa-Spielszenen