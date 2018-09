Assassin's Creed Odyssey: Ubisoft geht auf die mystischen Kreaturen ein - 4Players.de

Ubisoft ist in seinem Stream im Rahmen des PAX-West-Events (via thecodex.network ) auf die mystischen Figuren eingegangen, die im Action-Adventure Assassin's Creed Odyssey auftauchen. Dabei handle es sich um menschliche Wesen, die von den "Pieces of Eden" korrumpiert wurden, darunter die Medusa und der Minotaurus.Falls dieses "Piece of Eden" in die Hände anderer fällt, werden sie ebenfalls in mystische Kreaturen transformiert - also ähnlich wie bei Bryces Liebhaber Legeia in der Gamescom-Demo, der in Medusa verwandelt wurde, nachdem er den Edenapfel der ersten Zivilisation gefunden hatte. Dabei könnte es sich um Mutationen und genetische Veränderungen handeln.Eine andere Theorie lege nahe, dass der Apfel sämtliche Materie und Energie des Körpers aufbraucht und lediglich ein Kraftfeld in dessen Gestalt aufbaut. Gestützt werde diese These von Junos Aussage in Assassin's Creed 3: Dort habe sie erklärt, dass, wenn mehrere Personen vom Strahl eines Edenapfels getroffen werden und sie alle an die gleiche Sache wie einen Baum denken, der Apfel eine Baum wachsen lässt.