Assassin's Creed Odyssey: Läuft nicht auf Prozessoren ohne AVX-Unterstützung; Abhilfe geplant - 4Players.de

AMD FX series: AMD FX-6300 oder besser

AMD Ryzen series: Ryzen 3 1200 oder besser

Intel 2nd gen: Intel Core i5-2400 oder besser

Intel 3rd gen: Intel Core i5-3330 oder besser

Intel 4th gen: Intel Core i3-4430 oder besser

Intel 6th gen: Intel Core i3-6300 oder besser

Intel 7th gen: Intel Core i3-7100 oder besser

Intel 8th gen: Intel Core i3-8100 oder besser

Die PC-Version von Assassin's Creed Odyssey läuft nur auf Prozessoren, die AVX-Unterstützung bieten. AVX (Advanced Vector Extensions) ist eine Erweiterung des x86-Befehlssatzes für Mikroprozessoren von Intel und AMD ( Details ). Ubisoft hat in den vergangengen Tagen häufiger Berichte über Abstürze erhalten und führt diese Probleme auf CPUs mit der fehlenden AVX-Unterstützung zurück.Hierzu schreibt der Publisher nun im Forum : "Wir haben ihr Feedback gehört und arbeiten nun aktiv an einer Lösung zur Erweiterung der unterstützten CPUs, damit unsere Spieler Assassin's Creed Odyssey ohne AVX-Unterstützung innerhalb der Mindestanforderungen ausführen können. Da es sich um einen laufenden Prozess handelt, sind wir noch nicht in der Lage, eine voraussichtliche Veröffentlichungszeit vorzulegen, aber seien sie versichert, dass dies für uns eine hohe Priorität hat, und wir werden sie über den Fortschritt auf dem Laufenden halten."Die laut Ubisoft am häufigsten verwendeten Prozessoren ohne AVX-Unterstützung sind die jeweils ersten Generationen von Intel Core i3, i5, i7, Pentium G und einige Intel-Xeon-Prozessoren. Auch AMD Phenom Prozessoren (z.B. X6 1090T) sind wohl betroffen. Die ersten CPUs, die AVX unterstützen, sind die Intel Core Sandy Bridge Prozessoren der zweiten Generation und die AMD Bulldozer Prozessoren.Derzeit unterstützte AMD CPUs:Derzeit unterstützte Intel CPUs: