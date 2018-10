Assassin's Creed Odyssey: Starker Verkaufsstart: Neuer Serien-Rekord auf der aktuellen Konsolengeneration - 4Players.de

Ubisoft meldet, dass sich Assassin's Creed Odyssey in der ersten Woche "sehr stark" verkauft hat. Kein Titel aus der Assassin's-Creed-Reihe soll sich auf der aktuellen Konsolen-Generation besser als Odyssey verkauft haben, heißt es in einer Pressemitteilung . Der Publisher hebt zudem "die positiven Bewertungen und die Rückmeldungen der ersten Spieler" hervor.Demnach haben die Verkäufe von Assassin's Creed Odyssey in der ersten Woche sowohl Assassin's Creed Origins (2017) als auch Assassin's Creed Syndicate (2015) und Assassin's Creed Unity (2014) übertroffen. Ob die "Verkaufsperformance" von Assassin's Creed 4: Black Flag (2013) überholt wurde, ist unklar, da Black Flag auf PS3 und Xbox 360 sowie später auf PS4, Wii U und Xbox One erschien. Die Daten basieren auf internen Schätzungen (Stand: 7. Oktober 2018) der Verkäufe von Vollversionen (physisch und digital) und wiederkehrende Einnahmen (Mikrotransaktionen, Season Pass etc.). Konkrete Verkaufszahlen nannte der Publisher aber nicht.Ubisoft schreibt: "Die Markteinführung von Assassin's Creed Odyssey ist nur der Anfang. Der Live-Roadmap-Plan ist die größte und ambitionierteste im Franchise und vertieft das Geschichtenerzählen durch seine episodische Struktur. Saisonpass-Besitzer erhalten Zugang zu zwei wichtigen Storylines, Legacy of the First Blade und The Fate of Atlantis, mit jeweils drei Episoden, und alle Spieler erhalten die kostenlosen Story-Missionen The Lost Tales of Greece, zusammen mit wiederkehrenden Ereignissen im Spiel und Zugang zur Discovery Tour."Letztes aktuelles Video: Video-Epilog