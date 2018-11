Assassin's Creed Odyssey: Patches 1.1.0 und 1.1.1 bringen Meisterränge und mehr - 4Players.de

Für Assassin's Creed Odyssey stehen die Patches 1.1.0 und 1.1.1 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereit. Während der Patch 1.1.1 kleinere Bugfixes mit sich bringt, bereitet der Patch 1.1.0 auf die erste Episode der Story-Erweiterung " Das Vermächtnis der ersten Klinge " (4. Dezember) vor und führt das Meisterrang-System für Charaktere auf (und über) Stufe 50 ein.Ubisoft erklärt die Meisterränge folgendermaßen: "Das neue System bietet dir neue Möglichkeiten, dein Können und deinen Charakter weiter zu verbessern, wenn du bereits Stufe 50 erreicht hast. Du kannst deine Fähigkeitspunkte dann für neue Fähigkeitsstufen ausgeben, mit denen du dein Können als Jäger, Krieger und Attentäter weiter verfeinern kannst, indem du die Werte deiner Fähigkeiten verbesserst. Du kannst die Werte für Schaden, Widerstand, Gesundheit, Rüstung, Adrenalin und vieles mehr für jeden Ast des Fähigkeitenbaums verbessern. Diese passiven Boni werden zu den Werten deines Charakters und deiner Waffen und Ausrüstungsstücke hinzu addiert. (...) Es gibt 72 verschiedene Stufen, die jeweils 20 mal aufgewertet werden können. Jede Verbesserung kostet 1 Fähigkeitspunkt. Zum Beispiel fängt dein Können im Bereich 'Schaden mit Höchstleistungs-Fähigkeiten' bei +1 % an kann bis zu +10 % gesteigert werden, wenn du die maximalen 20 Fähigkeitspunkte dafür ausgibst. Durch die Verbesserungen deines 'Könnens' werden deine Gravuren nicht direkt verbessert, vielmehr arbeitet beides im Endeffekt Hand in Hand, um dich noch stärker zu machen."Außerdem werden Schnellreisepunkte zu mythischen Kreaturen eingebaut. Gegenstände lassen sich fortan direkt beim Schmied auseinandernehmen. Das vollständige Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Foto-Modus Trailer