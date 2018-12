Assassin's Creed Odyssey: Zwei Drittel der Spieler entschieden sich für Alexios - 4Players.de

Ungefähr zwei Drittel aller Spieler von Assassin's Creed Odyssey haben sich bei der anfänglichen Charakterwahl für den männlichen Protagonisten Alexios entschieden, erklärte Scott Phillips (Game Director) gegenüber Game Informer via Destructoid Nur ein Drittel wählte Kassandra, was ihn und das Entwicklerteam doch sehr überrascht hat. Phillips erklärte weiter, dass sich bei den Testläufen vor der Veröffentlichung sowohl Alexios als auch Kassandra die Waage gehalten hätten. Die Geschlechterverteilung war ungefähr bei 50/50, wobei er der Auffassung war, dass Kassandra leicht beliebter war, aber letztendlich sah es in der Praxis anders aus.Letztes aktuelles Video: Monthly Update Dezember