Assassin's Creed Odyssey: Januar-Inhalte: Vergessene Geschichten, DLC-Fortsetzung und Level-Skalierungsoption - 4Players.de

"Das Dionysos Paket beinhaltet eine Ausstattungsgarnitur, ein Reittier und einen legendären Dolch. Das Paket wird gleichzeitig im Store und bei Oikos dem Olympioniken erhältlich sein.

Zusätzlich dazu wird das Athener Charakter und Schiffspaket im Laufe des Januars erscheinen."

Zwei neue Ränge werden der Söldner-Rangliste hinzugefügt

Mit Hephaistos' Werkstatt wird ein weiterer Händler hinzugefügt. Hephaistos befindet sich in der Myson Höhle in der Region Malis."

Im Januar 2019 wird in Assassin's Creed Odyssey die vierte und fünfte Episode der (kostenlosen) "vergessenen Geschichten Griechenlands" und die zweite Episode aus der Download-Erweiterung "Das Vermächtnis der ersten Klinge" veröffentlicht. Außerdem wird mit einem Patch die Möglichkeit zur Einstellung der "Level-Skalierung" hinzugefügt. Im Optionsmenü kann der Spieler nun einstellen, wie drastisch sich die Gegner an die Stufe des Spielers anpassen sollen.Die zweite Episode des DLC "Das Vermächtnis der ersten Klinge" trägt den Titel Schattenerbe und wird am 15. Januar 2019 erscheinen. Schattenerbe führt den Handlungsstrang der ersten Episode fort.Schattenerbe: "Die Episode führt den Spieler in das Umland der Hafenstadt in Achaia, wo er eine vom Orden der Ältesten initiierte Blockade untersuchen muss. Um Zugang zur zweiten Episode zu erhalten, müssen die Spieler die erste Episode Gejagt beendet haben, die Naxos Quest-Reihe in Kapitel 7 der Hauptgeschichte abgeschlossen und die Charakterstufe 28 oder höher erreicht haben."Die vierte und fünfte Episode der vergessenen Geschichten Griechenlands heißen "Die Töchter von Lilaia" und "Das Vermächtnis der Poetin". Um beide Episoden spielen zu können, muss man mindestens Kapitel 5 der Hauptgeschichte erreicht haben.Ubisoft: "Für 'Die Töchter von Lilaia' muss sich der Spieler in der Region Phokis befinden. Die erste Quest heißt das Dorf und es wird empfohlen, mindestens Stufe 13 erreicht zu haben. Um Vermächtnis der Poetin zu starten, muss sich der Spieler bereits auf den Weg in die Region Boiotien befinden. Die erste Quest heißt Praxillas Bewunderer und es wird eine minimale Stufe von 34 empfohlen. Beide Episoden sind für Spieler von Assassin's Creed Odyssey kostenlos herunterladbar."Der neue Zyklop: "Spieler können auf ihrer Reise nun auf den legendären Zyklopen Arges, bekannt als der Helle, treffen und die Chance erhalten, sich seine legendäre Waffe, den Hammer des Hephaistos, zu verdienen. Er lebt auf einer vulkanischen Insel im wütenden Krater des Arges. Es wird ein minimaler Level von 50 empfohlen, um sich gegen den Zyklopen behaupten zu können."Neue ItemsNeue FunktionenLetztes aktuelles Video: Monthly Update Januar 2019