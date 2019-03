Assassin's Creed Odyssey: Überblick über die März-Inhalte und die siebte Episode der vergessenen Geschichten - 4Players.de

"Das Abstergo-Paket enthält ein neues Ausrüstungsset, ein neues Reittier und einen neuen Bogen. Dazu enthält es auch ein neues Schiffsdesign, eine Galionsfigur und ein Crew-Thema und ist ab dem 19. März erhältlich.

Darüber hinaus wird Kapitän Octopus als legendärer Lieutenant-Skin erhältlich sein."

Ubisoft gibt einen Überblick über die neuen Inhalte, die schon im März 2019 für Assassin's Creed Odyssey veröffentlicht wurden bzw. noch erscheinen werden. Seit dem 5. März ist die dritte und letzte Episode "Blutlinie" aus dem DLC "Das Vermächtnis der ersten Klinge" erhältlich. Zum Abschluss werden die Spieler mit einem mysteriösen Feind konfrontiert, der wie ein Puppenspieler hinter den Kulissen agiert. Um auf die dritte Episode zugreifen zu können, müssen die Spieler die ersten beiden Episoden abgeschlossen haben, die Naxos Quest-Reihe in Kapitel 7 der Hauptgeschichte beenden und mindestens Charakterstufe 28 erreicht haben.Die siebte Episode der vergessenen Geschichten Griechenlands mit dem Titel "Ein Freund für den es sich zu sterben lohnt" wird ab dem 26. März verfügbar sein. In dieser Episode müssen die Spieler Barnabas helfen zu enthüllen, was seine Halluzination eines geliebten Menschen bedeutet. Um die Episode zu starten, müssen die Spieler das fünfte Kapitel der Hauptgeschichte erreicht haben und die Insel Skyros besuchen. Die erste Quest heißt "Odyssey in die Vergangenheit".Neue GegenständeAssassin's Creed 3 Remastered und Assassin's Creed Liberation Remastered werden am 29. März auf PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Sie sind im Odyssey Season Pass enthalten und auch als eigenständige Version erhältlich."Hochauflösende Texturen und 4k und HDR Unterstützung werden implementiert, um die Qualität der aktuellen Assassin's Creed Spiele zu gewährleisten. Dank erhöhter Modellverbesserungen und Physically-Based Rendering (PBR) wird ein visuell genaueres Bild unter Verwendung realer Licht- und Materialeigenschaften dargestellt. Die Gameplay Verbesserungen beinhalten eine neue Spieloberfläche, ein neues Wirtschaftssystem, neue Tarnfunktionen und legendäre Monturen", schreibt Publisher Ubisoft. "Assassin's Creed 3 Remastered und Assassin's Creed Liberation Remastered werden am 21. Mai auf Nintendo Switch veröffentlicht. Diese Version wird die verbesserte Ergonomie und Spielmechanik beinhalten und auch exklusive Switch-Funktionen beinhalten, wie z.B. Spielmenüs, die über die Touchscreen-Oberfläche zugänglich sind, Motion Control, dass ein intuitiv kontrolliertes Gefühl beim Zielen mit Fernwaffen gewährleistet, und ein spezielles UI-Design, das eine HUD-Anpassung für verschiedene Anzeigemodi (angedocktes oder tragbares Gameplay) ermöglicht."Last but not least wird auf das Assassin's Creed Symphony hingewiesen ( zur Website ): "Zum ersten Mal wird ein Live-Orchester einige der bekanntesten Musikstücke der Reihe spielen, während auf einer riesigen Leinwand klassische Momente aus der Assassin's Creed-Reihe gezeigt werden."Letztes aktuelles Video: Monthly Update Maerz 2019