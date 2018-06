Warhammer: Chaosbane: Action-Rollenspiel im Warhammer-Universum von den How-to-Survive-Machern - 4Players.de

Screenshot - Warhammer: Chaosbane (PC) Screenshot - Warhammer: Chaosbane (PC)

Bigben Interactive hat Warhammer: Chaosbane für PC und (nicht näher benannte) Konsolen angekündigt. Die Entwicklung des Titels übernimmt Eko Software, das französische Studio hinter How to Survive und How to Survive 2 Das Action-Rollenspiel (à la Diablo) im Warhammer-Universum versetzt die Abenteurer in die "Alte Welt", einen finsteren Kontinent, verwüstet durch die Kriege gegen das Chaos. Als Mensch, Hochelf, Waldelf oder Zwerg erkundet man bekannte Warhammer-Orte - zum Beispiel die verfluchte Stadt Praag oder Nuln, die alte Hauptstadt des Imperiums. Weitere Details wurden nicht genannt.