Warhammer: Chaosbane: Erste Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel - 4Players.de

Bigben und Eko Software zeigen im folgenden Video die ersten Spielszenen aus einer Pre-Alpha-Version (gamescom-Demo) von Warhammer: Chaosbane . Die vorgestellte Mission findet in der Kanalisation der imperialen Hauptstadt Nuln statt, die durch die Diener des Chaosgottes Nurgle eingenommen wurde.Die ersten beiden spielbaren Charaktere sind in Aktion zu sehen: Nahkampf-Spezialist Konrad Vollen (Hauptmann des Imperiums) und der Hochelfen-Magier Elontir mit seinen Fernangriffen. Die gezeigten Zauber sind ein Teil der insgesamt 45 Fertigkeiten, die jedem Charakter zur Verfügung stehen werden.Warhammer: Chaosbane soll 2019 für PC und Konsole erhältlich sein. Neben dem Menschen und dem Hochelfen wird man einen Waldelfen und einen Zwerg spielen können. Chaosbane soll die erste Action-Rollenspiel-Umsetzung auf Basis von Warhammer Fantasy Battle sein.Letztes aktuelles Video: First Look Developer Commentary