Warhammer: Chaosbane: Trailer gewährt Einblicke in die Handlung des Action-Rollenspiels - 4Players.de

Nachdem Bigben Interactive und Eko Software letzte Woche erste Spielszenen aus Warhammer: Chaosbane gezeigt hatten, gewährt man im aktuellen Video (siehe unten) Einblicke in die Handlung des Hack'n'Slay-Abenteuers: "Lange vor der Herrschaft unseres ruhmreichen Karl Franz schlossen sich die blutrünstigen Völker des Nordens zusammen und überfielen das Reich der Menschen. Der Große Krieg gegen das Chaos tobte lange Zeit, bis Magnus der Fromme die Bürger von Nuln vereinte, dem Feind widerstand und den 'Auserwählten', den Anführer des Chaos, bezwang – und seine Truppen verstreute. Doch die Mächte des Chaos kehrten aus dem Schatten zurück, um das Land erneut anzugreifen. Wenn nichts unternommen wird, stürzt das Reich der Menschen in Finsternis und Aufruhr!In Warhammer: Chaosbane bietet jede Klasse dem Spieler ihre eigenen Fähigkeiten und individuelles Gameplay. Im kooperativen Spiel mit bis zu vier Spielern - online oder lokal - ist eine gemeinsame Strategie entscheidend, um die Horden des Chaos zu bezwingen. Entfessle die Bloodlust, eine einzigartige Spielmechanik von Warhammer: Chaosbane, mit deren Hilfe die Spieler den Verlauf eines Gefechts verändern können.Als erste Action-RPG-Umsetzung der Welt von Warhammer Fantasy Battle lässt Warhammer: Chaosbane die Spieler in die Zeit nach dem Großen Krieg gegen das Chaos eintauchen, einen blutigen Konflikt der Geschichte der Alten Welt. Die Spieler verkörpern einen Menschen, einen Hochelfen, einen Waldelfen oder einen Zwerg und erkunden bekannte Orte - wie die verfluchte Stadt Praag oder die Hauptstadt des Imperiums, Nuln." Warhammer: Chaosbane soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Rise of Chaos Spielszenen-Trailer