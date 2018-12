Warhammer: Chaosbane: Hochelfen-Magier Elontir zeigt seine Fernkampfzauber - 4Players.de

Nach Konrad Vollen stellen Bigben und Eko Software nun den Magier Elontir (Magier) aus Warhammer: Chaosbane vor. Der Magier der Hochelfen ist einer der vier spielbaren Charaktere.Elontir ist ein Spezialist für Fernkampfschaden. Die Bewegungen des Hochelfen-Magiers steuert man direkt mit dem linken Stick (wie bei Diablo 3 auf Konsolen) und mit dem rechten Stick ließen sich manche Zauber direkt steuern - zum Beispiel Zauber mit Flächenschadenseffekten wie den Feuertornado oder die Blitzkugel. So hat man etwas mehr Kontrolle über die Platzierung der Fertigkeiten; auf dem PC muss man die Leertaste gedrückt halten. "Hierdurch kann Elontir beispielsweise auf dem Weg eines Gegners den Verlauf der Zeit bremsen, um seinen Verbündeten zu helfen, die Horden des Chaos zu schlagen. Dieser Effekt kann auch dazu genutzt werden, eine Gruppe von Gegnern zu seinen Verbündeten hinzubewegen, die auf Nahkampf spezialisiert sind. Auf diese Weise kommt eine perfekte, sich ergänzende Zusammenarbeit zustande."Elontir verfügt - wie alle anderen Charaktere - über einen eigenen Talentbaum (Zugang zu mächtigen Zaubern) und besonders mächtige Bloodlust-Fertigkeiten, die während des Kampfes sukzessive aufgeladen wird. Unseren Angespielt-Bericht findet ihr hier Warhammer: Chaosbane befindet sich derzeit in Entwicklung und wird 2019 für PC und Konsole erhältlich sein. Das Action-Rollenspiel in der Welt von Warhammer Fantasy Battle spielt nach dem Großen Krieg gegen das Chaos. Die Spieler verkörpern einen Menschen, Hochelfen, Waldelfen oder Zwerg und erkunden bekannte Orte des Warhammer Fantasy-Battle-Universums – wie die verfluchte Stadt Praag oder die Hauptstadt des Imperiums, Nuln.Letztes aktuelles Video: High Elf Mage Gameplay