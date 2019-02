Warhammer: Chaosbane: Zwerg Bragi Axebiter schwingt und wirft seine Axt - 4Players.de

Nach der Einführung des imperialen Soldaten Konrad Vollen und des Magiers Elontir haben Bigben und Eko Software den Zwerg Bragi Axebiter vorgestellt. Er ist der dritte der vier spielbaren Charaktere in Warhammer: Chaosbane "Bragi Axebiter hat den Eid des Slayers geschworen, das bedeutet, sein Leben ist der Wiederherstellung seiner Ehre durch den Tod im Kampf gegen einen überragenden Feind gewidmet. Dieser ungewöhnliche Krieger ist ständig auf der Suche nach den stärksten Gegnern, damit er seinen Eid erfüllen kann. Dem Nahkampf-Experten Bragi kommt seine überragende Mobilität zugute, durch die er sich mitten ins Getümmel stürzen kann, um ein bestimmtes Ziel anzugreifen. Die Leichtigkeit, mit der er sich bewegt, wird von der einzigartigen Fähigkeit des Zwergs begleitet: Er kann seine Axt werfen und sich selbst auf das stürzen, worin sie stecken bleibt - ganz gleich, ob es sich hierbei um eine Wand oder einen Nurgling handelt. So stürzt er sich wieder und wieder von einem Gegner auf den nächsten. Im Koop-Modus eliminiert er so effektiv gefährliche Gegner, die sich bewusst aus dem Nahkampf heraushalten, während seine Teamkameraden sich um die Frontlinie kümmern."Durch das erfolgreiche Bekämpfen der Chaoshorden und das Sammeln roter Kugeln steigern die Helden ihre "Blutlust". Sobald diese voll aufgeladen ist, können die Charaktere ihren Zorn entfesseln und neue Fertigkeiten einsetzen. Durch seine Verehrung von Grimnir (Gott der Slayer) hat Bragi Axebiter Zugriff auf einen Fertigkeitenbaum mächtiger Zauber.Warhammer: Chaosbane wird am 4. Juni 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zwei Betaphasen für Vorbesteller sind geplant - eine im März und eine im April.Letztes aktuelles Video: Dwarf Slayer