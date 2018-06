Dollhouse: Soedesco wird Publisher des Horrorspiels - 4Players.de

"Entkomme deinem Verfolger und lüfte die Geschichte deiner Vergangenheit im Einzelspielermodus

Passe deinen Charakter an und verbessere ihn mit 40+ aktiven und passiven Fähigkeiten

Scanne die Umgebung und sieh mit den Augen deines Verfolgers

Schleiche durch prozedural generierte Karten. Kein neues Spiel gleicht dem anderen.

Führe im Multiplayermodus, in dem jeder Spieler ein anderes Ziel hat, Morde mit Bedacht durch

Erlebe deine Ängste mit 14 spielbaren Charakteren im Multiplayer, von denen jeder eine einzigartige Geschichte hat"

Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC) Screenshot - Dollhouse (PC)

Das Horrorspiel Dollhouse von Entwickler Creazn Studio wird von Publisher Soedesco digital und als Disk für PlayStation 4 und als digitale Version für PC veröffentlicht. Dollhouse befindet sich seit 2014 in Entwicklung.Hans van Brakel, Geschäftsführer bei Soedesco, sagt: "Wir haben mit Creazn schon eine Weile an Dollhouse gearbeitet und freuen uns jetzt darauf, uns stärker an diesem großartigen Projekt zu beteiligen."Dollhouse-Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Trailer 2017