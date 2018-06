Avalanche Studios: Nordisk Film hat die Macher von Just Cause, Mad Max und Rage 2 übernommen - 4Players.de

Nordisk Film investiert verstärkt in nordische Spieleentwickler und hat in den vergangenen Tagen die bisher größte Akquisition vorgenommen . Das Unternehmen hat alle Anteile und den gesamten Besitz der Avalanche Studios übernommen. Nordisk Film war bereits Minderheitsaktionär von Avalanche hat nun für 89 Millionen Euro alle drei Studios (Stockholm, Ney Work, Malmö) und insgesamt 320 Mitarbeiter vollständig übernommen.Trotz der Übernahme soll Avalanche weiterhin die volle kreativer Freiheit genießen; nur ein Managing Director von Nordisk wird in den Aufsichtsrat aufgenommen. Auch die bereits bestehenden Verträge mit externen Publishern werden fortgeführt, wobei die Tür für neue Partnerschaften offen bleiben soll. Das Unternehmen möchte ebenfalls als Publisher weitermachen und theHunter: Call of the Wild weiter mit kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten versorgen.Die Avalanche Studios sind hauptsächlich durch Spiele wie Just Cause Mad Max oder jüngst Rage 2 bekannt.