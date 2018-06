Fractured Lands: Mad Max lässt grüßen: Battle Royale in einer Postapokalypse mit Fahrzeugen - 4Players.de

Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux) Screenshot - Fractured Lands (Linux)



Die Unbroken Studios haben mit Fractured Lands einen Multiplayer-Shooter angekündigt, der im Juli im bezahlten Early Access auf dem PC erhältlich sein wird. Die finale Version soll Ende 2018 bereitstehen.In einer Mad-Max-typischen Postapokalypse kämpfen mehrere Spieler gegeneinander und der letzte Überlebende gewinnt - quasi ein Mad Max Battle Royale. Dabei ist das Fahrzeug die stärkste Waffe des Spielers, der normalerweise in der Ego-Perspektive durch die Welt läuft. Das Fahrzeug kann mit Upgrades verbessert werden und bietet Stauraum für zusätzliche Gegenstände - außerdem kann man natürlich die Gegner von der Straße rammen. Neben den menschlichen Spielern wird man auch auf wilde Wüstenbewohner treffen, welche die Jagd nach Waffen, Rüstung, Upgrades und Treibstoff erschweren sollen, während am Horizont ein radioaktiver Sturm tobt und stetig näher kommt (höchstwahrscheinlich um die letzten Spieler näher zusammenzuführen).Vor dem Early-Access-Start im Juli sollen mehrere Betatests an Wochenenden (8. Juni, 22. Juni und 29. Juni) stattfinden. Interessierte Spieler können sich hier registrieren.Letztes aktuelles Video: Trailer