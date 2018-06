The Piano: Suche nach einem Mörder im Paris der Nachkriegszeit - Mischung aus Survival-Horror und Adventure - 4Players.de

Mistaken Visions hat The Piano auf Steam veröffentlicht, wie das Independent-Studio gemeinsam mit Marketing-Partner Game if You Are mitgeteilt hat. Das Spiel wird eine Woche lang nicht mit dem üblichen Preisnachlass von zehn Prozent, sondern für 6,74 Euro statt 8,99 Euro angeboten The Piano folgt John Barnerway im Paris der 40er-Jahre, also einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine Brüder wurden ermordet, wofür Barnerway verantwortlich sein soll. Also irrt er durch die Straßen der Hauptstadt, um herauszufinden, was wirklich geschehen ist.Spielerisch handele es sich um eine Mischung aus Survival-Horror und Adventure, stilistisch um eine vom filmischen oder literarischen Noir inspirierte Geschichte. Der Geisteszustand des Protagonisten soll daher ebenso eine Rolle spielen wie das Sammeln von Hinweisen zum Lösen von Rätseln.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer