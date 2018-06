Impulsion: Jump&Run aus der Ego-Perspektive erscheint am 19. Juli - Video erklärt das Spiel - 4Players.de

Ähnlich wie in der Portal-Serie wird man dabei von einer KI geführt, die hier Archie heißt. Man spielt allerdings keinen Menschen, sondern einen Roboter, der an Bord einer HMR-1 genannten Station kalibriert werden soll, um für spätere Aufgaben gewappnet zu sein.Dafür stehen neben dem Kraftfeld auch Werkzeuge zur Verfügung, mit denen man Zeit und Schwerkraft in den insgesamt 25 Levels beeinflusst.