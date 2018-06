Hitman 2: Bis zu 1.000 Personen pro Schauplatz, "Elusive Targets" und ein weiterer Trailer aus Miami - 4Players.de

Auch Hitman 2 war ein Thema auf der PC Gaming Show 2018. Präsentiert wurde abermals die Miami-Umgebung. Der Game Director (Jacob Mikkelsen) verriet, dass sie bis zu 1.000 Personen pro Schauplatz darstellen könnten und sich Agent 47 auch in Menschenmengen verstecken könnte, sofern diese nicht in Panik geraten würden. Zudem bestätigte er, dass es im zweiten Teil wieder "Eskalationen" und "Elusive Targets" (nur ein Versuch das Ziel zu erledigen) geben wird. Einen Überblick über die Mordinstrumente, Verkleidungen und Co. gibt der folgende Trailer.Die Hitman-Fortsetzung schickt die Spieler auf ein globales Abenteuer mit internationalen Schauplätzen, einschließlich einer neuen Kulisse: einer pulsierenden Miami-Umgebung mit dem farbenfrohen Ambiente eines laufenden Motorsportrennens. Von sonnendurchfluteten Straßen bis zu dunklen Regenwäldern - jeder komplexe Schauplatz soll verschiedene Wege zur Erkundung und zur Ausführung des Auftrags bieten. Versprochen werden detaillierte Sandbox-Welten, authentische Umgebungen, spielerische Freiheit zur Planung des "ultimativen Auftragsmords" und eine Reihe von Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und Tarnungstechniken, um auf kreative Weise einzigartige Ketten von Ereignissen auszulösen. Hitman 2 wird am 13. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 PC Gaming Show Trailer