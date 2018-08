Hitman 2: Trailer: Codename 47 mischt sich unter das virtuelle Volk - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment möchte mit der heute gestarteten Video-Reihe "So wird's gemacht" die zentralen Features und Verbesserungen von Hitman 2 vorstellen. Das erste Video zeigt, wie die Spieler in die Welt eintauchen können, indem sie sich unters virtuelle Volk mischen."Hitman 2 gibt Spielern die Freiheit, den ultimativen Auftragsmord zu planen. Dazu können sie eine Reihe von Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und diverse Tarnungstechniken verwenden, um auf kreative Weise ihre einzigartige Kette von Ereignissen auszulösen", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: So wirds gemacht - Teil 1 Immersion Hitman 2 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am 13. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One insgesamt sechs unterschiedliche Schauplätze umfassen, dies bestätigten die Entwickler gegenüber VG247 . An jedem Schauplatz wird es mehrere Missionen geben, also Story-Kapitel, Eskalationen, Elusive Targets (nur ein Versuch das Ziel zu erledigen) und von Spielern erstellte Contracts.