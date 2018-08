Hitman 2: Mit dem Legacy-Paket kommen überarbeitete und erweiterte Schauplätze aus dem Vorgänger zurück - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive haben mit "Welt des Auftragsmords" (siehe Video) eine sich ständig erweiternde Spielwelt angekündigt, die überarbeitete Schauplätze aus Hitman auch in Hitman 2 integrieren soll: "Das sogenannte HITMAN Legacy-Paket enthält alle sechs Schauplätze – Paris, Sapienza, Marrakesch, Bangkok, Colorado, Hokkaido – und wird als herunterladbarer Inhalt (DLC) verfügbar sein. Außerdem wird das Paket mehrere neue Funktionen aus HITMAN 2 umfassen, einschließlich eines völlig neuen Spielfortschrittssystems, Verstecken in Vegetation, verbesserter, realistischerer Menschenmengen, 'Bild im Bild'-Modus, strategischer Verwendung von Spiegeln zur Beeinflussung des Gameplays, verbesserter KI, neue Gameplay-Gegenstände wie Koffer, Betäubungspistole, Blendgranaten usw., neuer Schwierigkeitsgrade und vieles mehr!"Das Legacy-Paket soll Besitzern des Vorgängers kostenfrei zur Verfügung stehen, so dass Besitzer von Season 1 die überarbeiteten und erweiterten Inhalte zum Start von Hitman 2 ohne zusätzliche Kosten herunterladen können. Die Fortsetzung sollt neue, detaillierte Sandbox-Welten voller lebendiger, authentischer Umgebungen enthalten. Zudem können eine Reihe von Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und diverse Tarnungstechniken verwendet werden, um auf kreative Weise einzigartige Ereigniskette auszulösen.Hitman 2 führt mit dem Sniper-Assassin-Modus außerdem einen neuen Weg des Spielens ein. Eine eigenständige Spielvariante, durch die erstmals auch ein Koop-Erlebnis innerhalb der Hitman-Serie möglich sei. In diesem Modus können zwei Spieler online zusammenarbeiten, um ihre Ziele zu eliminieren. Sniper-Assassin ist jetzt als Early-Access-Bonus für Vorbesteller verfügbar. Das fertige Spiel wird ab dem 13. November 2018 auf PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Welt des Auftragsmords Trailer