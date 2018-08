Hitman 2: Bessere Lesbarkeit des Geschehens, praktischer Koffer, Dschungelkarte und direkter Weg in Miami - 4Players.de

Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC)

Auch Hitman 2 von Io Interactive und Warner Bros. wurde auf der gamescom 2018 präsentiert. Im Vergleich zum ersten Teil wollen die Entwickler für eine "bessere Lesbarkeit" des Geschehens sorgen - zum Beispiel mit Bild-in-Bild-Ausschnitten, der Darstellung des Sichtkegels von Überwachungskameras und der Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, welche Nicht-Spieler-Charaktere beim Auslegen einer Falle auf diese Falle reagieren werden und welche nicht. Ansonsten wollen die Entwickler wieder den Koffer zum Transport von allerlei Sachen (zum Beispiel eines zerlegbaren Scharfschützengewehrs) und das "Fiber Wire" zum Erwürgen wieder eingebaut haben, weil sich die Spieler beides gewünscht hätten. Auch die Computerintelligenz soll besser reagieren und diesmal sogar auf Agent 47 reagieren, wenn er in einem Spiegel zu sehen ist. Darüber hinaus wird Codename 47 wieder in Menschenmassen untertauchen (ein Kreis unter seinen Füßen veranschaulicht dies) und sich in der Vegetation verstecken können. Apropos viel Vegetation: Am Ende der gamescom-Präsentation wurde kurz ein neuer Schauplatz gezeigt, der allem Anschein nach in einem dichten Dschungel spielen wird. Last but not least war von einer Betäubungspistole, Blendgranaten, neuen Schwierigkeitsgraden und einem völlig neuen Spielfortschrittssystem die Rede.Auf der Messe konnte ebenfalls die auf der E3 gezeigte Miami-Mission angespielt werden, bei der während eines Autorennens zwei Personen inkl. einer Fahrerin ausgeschaltet werden müssen. Aufgrund der kurzen Zeit während solch eines Messetermins entschied ich mich für die "direkte Vorgehensweise", schnappte mir den Koffer mit dem Scharfschützengewehr, suchte im Tribünen-Bereich eine unverschlossene Tür und gelangte an eine gute Schussposition, wobei es nicht leicht ist, einen vorbeirasenden Rennwagen zu treffen - ein Schuss ins Publikum (zur Ablenkung) sorgte dafür, dass die Zuschauer vom Tatort zurücktraten, aber die Animationen und die Aktionen (Absperren des Schauplatzes) seien noch nicht final, versicherten mir die Entwickler.Bei der gamescom wurde ebenfalls das "Legacy-Paket" vorgestellt, das alle sechs Schauplätze aus Hitman (Season 1: Paris, Sapienza, Marrakesch, Bangkok, Colorado, Hokkaido) als herunterladbarer Inhalt (DLC) umfassen wird. Das Legacy-Paket soll Besitzern des Vorgängers kostenfrei zur Verfügung stehen. Alle Schauplätze wurden überarbeitet und verbessert, damit man die neuen Möglichkeiten von Hitman 2 auch auf den alten Karten einsetzen kann. "Neben laufend neu hinzugefügten Elementen und Modi für Hitman 2 wird es auch die Schauplätze des Vorgänger-Spiels geben. Damit bietet Welt des Auftragsmords ein kontinuierliches Spielerlebnis, das sich stets weiterentwickelt und Spieler immer wieder aufs Neue herausfordert - und damit die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Hitman bestimmt", schreibt Publisher Warner Bros. Entertainment. Hitman 2 ist ab dem 13. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.