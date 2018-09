Hitman 2: Kokain zum Werfen: Agent 47 im Kolumbien-Trailer - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive gewähren im Kolumbien-Trailer zu Hitman 2 einen ersten Blick in die Dschungelumgebung. Das abgelegene Dorf Santa Fortuna liegt im Herzen eines kolumbianischen Regenwalds. Die Einheimischen empfangen Touristen, die Gefallen an dem entspannten Ambiente finden. Doch Santa Fortuna verbirgt auch ein dichtes Geflecht an Höhlen und Ruinen, ganz in der Nähe von der extravaganten Villa und den Koksfeldern des Delgado-Kartells. Die dichte Vegetation ist ideal, um sich dort zu verstecken, außer Sicht zu bleiben oder Waffen und Leichen zu verbergen ...Hitman 2 ist ab dem 13. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Das Sandbox-Actionspiel gibt Spielern die Freiheit, den ultimativen Auftragsmord zu planen. Dazu können sie eine Reihe von Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und diverse Tarnungstechniken verwenden, um auf kreative Weise eine einzigartige Kette von Ereignissen auszulösen.Letztes aktuelles Video: Kolumbien Trailer