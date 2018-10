Hitman 2: Mit einem kompetitiven Multiplayer-Modus: Profikiller gegen Profikiller - 4Players.de

Mit dem "Ghost Mode" hält ein kompetitiver Multiplayer-Modus Einzug in Hitman 2 . In diesem Online-Multiplayermodus treten zwei Spieler als konkurrierende Profikiller gegeneinander an (1-gegen-1).Beide Spieler starten mit den gleichen Voraussetzungen (Ausrüstung) und den gleichen Zielen (maximal fünf), die zu Beginn einer Partie jeweils zufällig festgelegt werden. Das Ziel ist es, die Auftragsziele schneller und sauberer auszuschalten als der Kontrahent. Erledigt ein Spieler ein Ziel, muss dieses Ziel auch vom Gegenspieler in einer bestimmten Zeit ausgeschaltet werden, und zwar unbemerkt. Jeder Spieler ist in seiner "eigenen Welt" unterwegs, kann aber eine "Geisterversion" des Gegenspielers sehen. So kann man den Fortschritt des anderen Spielers verfolgen, auch wenn dieser in einer anderen Realität agiert, die nicht von den Handlungen des Kontrahenten beeinflusst wird.Der Ghost Mode für den Schauplatz Miami wird mit dem Start von Hitman 2 am 13. November verfügbar sein. Der Modus wird nach der Veröffentlichung auf weitere Schauplätze aus Hitman 2 und die Welt des Auftragsmords ausgedehnt.Letztes aktuelles Video: Ghost Mode Reveal