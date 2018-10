Hitman 2: Die Einsatzmöglichkeiten des Aktenkoffers im Trailer; Screenshots von Sean Bean als Elusive Target - 4Players.de

Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC) Screenshot - Hitman 2 (PC)

Warner Bros. Interactive Entertainment und Io-Interactive zeigen im folgenden Video aus der Reihe "So wird's gemacht" die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten des Aktenkoffers von Agent 47. Aufgrund der "großen Nachfrage der Fans" wird der Aktenkoffer in Hitman 2 seine Rückkehr feiern. In dem Koffer kann der Profikiller neben dem Scharfschützengewehr diverse andere Gegenstände verbergen. Ansonsten kann der Aktenkoffer dazu genutzt werden, Gegner bewusstlos zu machen, mögliche Augenzeugen abzulenken und ahnungslose Feinde durch Manipulation dazu zu bringen, besonders "sensitive Gegenstände" in bewachte Areale einzuschleusen.Außerdem sind die ersten Screenshots des ersten Elusive Targets (schwer zu fassendes Ziel) veröffentlicht worden. Schauspieler Sean Bean übernimmt die Rolle des ehemaligen MI5-Agenten Mark Faba. Der als "Der Unsterbliche" berüchtigte Faba ist bekannt als unübertroffener Meister in der Kunst, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Das schwer zu fassende Ziel Nr. 1 trägt wird am 20. November - eine Woche nach dem Launch von Hitman 2 - veröffentlicht und wird zehn Tage lang spielbar sein. Sobald die Mission verfügbar ist, müssen die Spieler Mark Faba stoppen, bevor er sein außergewöhnliches Geschick in Sachen Überwachung, Infiltration und Zerstörung unter Beweis stellen und einen "Vertrag" beim Global Innovation Racing Event in Miami erfüllen kann. Elusive Targets sind für alle Spieler kostenlos und geben jedem nur eine Chance, das Ziel auszuschalten - bei einem Fehlschlag hat man keinen zweiten Versuch.