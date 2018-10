Hitman 2: Trailer verschafft einen Überblick und zeigt die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und Io-Interactive geben im "Hitman-Perfected-Trailer" einen kurzen Überblick über Hitman 2 . Ganz kurz zu sehen sind die sechs Schauplätze Miami, Kolumbien, Hawke's Bay, Mumbai, Whittleton Creek und Insel Sgàil. Danach werden einige Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger vorgestellt, zum Beispiel die überarbeitete Kampf-KI, die Minikarte, das Sicherheitskamera-Raster, Bild-in-Bild-Wiederholungen, Werkzeuge und Waffen, die Einsatzmöglichkeiten der Spiegel, der Aktenkoffer und die Fähigkeit, sich in einer Menge oder in der Natur zu verbergen. Auch der Co-Op-Modus (Sniper Assassin), der 1-gegen-1-Multiplayermodus (Ghost Mode) sowie die Elusive Targets werden erwähnt.Hitman 2 ist ab dem 13. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Das Sandbox-Actionspiel gibt Spielern die Freiheit, den ultimativen Auftragsmord zu planen.Letztes aktuelles Video: Hitman Perfected