Hitman 2: Launch-Trailer mit Sean Bean: Die Umgebung ist "die beste Waffe" - 4Players.de

Sean "The Undying" Bean erläutert im folgenden Live-Action-Trailer zum anstehenden Verkaufsstart von Hitman 2 , welche Bedeutung sowohl Kreativität als auch Improvisation für einen Profikiller haben - zumal meist die Umgebung "die beste Waffe" überhaupt ist. Zu sehen sind u. a. Gummienten-Sprengsätze, Transistorradios, Küchenutensilien und Flamingo-Kostüme.Hitman 2 ist ab dem 13. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Das Sandbox-Actionspiel gibt Spielern die Freiheit, den ultimativen Auftragsmord zu planen."Elusive Targets" bzw. "Schwer zu fassende Ziele" sind zeitbegrenzt in Hitman 2 verfügbar. Diese Missionen sind für alle Spieler kostenlos und geben jedem nur eine Chance, das Ziel auszuschalten - bei einem Fehlschlag hat man keinen zweiten Versuch. Das schwer zu fassende Ziel Nr. 1 trägt den Titel "The Undying" (Der Unsterbliche) und wird am 20. November - eine Woche nach dem Launch von Hitman 2 - veröffentlicht werden und zehn Tage lang spielbar sein.