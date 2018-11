Hitman 2: Der Unsterbliche: Erstes "schwer zu fassendes Ziel" zum Abschuss freigegeben - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und Io-Interactive haben heute das erste "schwer zu fassende Ziel" in Hitman 2 zum Abschuss freigegeben. Das Ziel ist der MI5-Agent Mark Faba (Sean Bean), der nun als freiberuflicher Auftragskiller arbeitet. Faba ist bekannt als "Der Unsterbliche" und ein Meister darin, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, was schließlich dazu führte, dass die "International Contract Agency" (ICA) ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat.Die erste "schwer zu fassende Ziel" ist einer von vielen Live-Inhalten, die Spielern von Hitman 2 (kostenlos) zur Verfügung stehen werden. Zur Einstimmung ist nun ein Video veröffentlicht worden, das die komplette Missionsbesprechung zeigt - inkl. Informationen über Fabas erwartete Bewegungen, mögliche Herangehensweisen, hilfreiche Verkleidungen und andere hilfreiche Tipps. Das schwer zu fassendes Ziel Nr. 1 ist bis zum 4. Dezember verfügbar. Wichtig hierbei: Alle Spieler haben in diesem 14-tägigen Zeitraum nur eine Chance, den Unsterblichen auszuschalten. Durch das Spielen der Mission und den Abschluss der Herausforderung "Explosive Schreibkunst" können Spieler die Waffe "Explosiver Stift" freischalten und ihrem Inventar hinzufügen.Darüber hinaus ist der zweite Trailer zur "Welt des Auftragsmordes" freigegeben worden, "der digitalen Heimat von Hitman und aller zugehörigen Inhalte". Beginnend mit Hitman 2 wird die Welt des Auftragsmordes wachsen und fortwährend neue Live-Inhalte, Features und Spielmodi bieten - inklusive Hitman Legacy Pack.