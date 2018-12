Hitman 2: Update 2.12 und Weihnachtsmission "Holiday Hoarders" (für alle) - 4Players.de

Für Hitman 2 ist das Update 2.12 veröffentlicht worden. Es umfasst die Weihnachtsmission "Holiday Hoarders", in der zwei Ziele ausgeschaltet werden müssen. Die Mission war schon im Vorgänger verfügbar, ist nun aber auf der überarbeiteten Paris-Karte spielbar - inkl. Herausforderungen, um das Weihnachtskostüm für Agent 47 dauerhaft freischalten zu können. Die Weihnachtsmission ist bei Steam übrigens kostenlos für alle Interessierten spielbar.Außerdem wollen die Entwickler Hunderte von Verbesserungen, Korrekturen und Optimierungen am gesamten Spiel in allen Bereichen vorgenommen haben. Sie sollen das Spielerlebnis von Hitman 2 "erheblich verbessern", heißt es. Die PC-Version bekommt zudem noch einige zusätzliche Grafik- und Audio-Einstellungen spendiert. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Holiday Hoarders Trailer