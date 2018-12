Hitman 2: Der Revolutionär: Das zweite "schwer zu fassende Ziel" kann ausgeschaltet werden - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und Io-Interactive haben die zweite Mission mit einem schwer zu fassenden Ziel in Hitman 2 gestartet. Diese Mission dreht sich um Vicente Murillo, genannt "Der Revolutionär", einem aufrührerischen Politiker, der in den 80er-Jahren unter merkwürdigen Umständen in Südamerika verschwand. Murillo ist nun zurück und plant, eine neue Weltordnung zu schaffen. Kolumbien ist der Ausgangsort für seine Machenschaften. Die Spieler können als Agent 47 den Narzissmus, die Lügen und die von Paranoia verursachte Trunksucht des Milizführers zu ihrem Vorteil nutzen, um die Umsturzpläne von Murillo zu durchkreuzen ...Das schwer zu fassende Ziel Nr. 2 ist bis zum 30. Dezember in Santa Fortuna (Kolumbien) verfügbar. Die Spieler haben nur eine Chance, Vicent Murillo in diesem Zeitraum von zehn Tagen erfolgreich auszuschalten. Spieler, die diese Mission abschließen, schalten das "lässige Touristen-Outfit" mit Handschuhen frei. Schwer zu fassende Ziele sind nur eine begrenzte Zeit lang verfügbar sind. Diese Missionen sind für alle Besitzer von Hitman 2 kostenlos verfügbar. Allerdings haben die Spieler nur eine einzige Chance, das Ziel auszuschalten - bei einem Fehlschlag gibt es keinen zweiten Versuch.Letztes aktuelles Video: Schwer zu fassendes Ziel Nr 2 Der Revolutionär