Hitman 2: Die Gutachterin: Das dritte "schwer zu fassende Ziel" kann ausgeschaltet werden - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und Io-Interactive haben die dritte Mission mit einem schwer zu fassenden Ziel in Hitman 2 gestartet. Diese Elusive-Target-Mission dreht sich um Miranda Jamison, eine berühmte Kunstgutachterin und Schlüsselfigur bei weitreichenden Preisabsprachen in der Kunstwelt: "Jamisons gefühlloser Ansatz in der Welt der schönen Künste hat bereits zahllose Galerien zerstört und zum tödlichen Untergang mehrerer Künstler geführt. Für ihren jüngsten Verrat hat sie eine Gruppe Diebe angeheuert, um von einem ehemaligen Kunden ein wertvolles Gemälde zu stehlen. Als der verärgerte Eigentümer von ihrer Beteiligung erfährt, engagiert er ICA, um die Situation ein für alle Mal zu klären."Das schwer zu fassende Ziel Nr. 3 mit dem Titel "Die Gutachterin" ist bis zum 3. Februar 2019 auf der Insel Sgàil (Nordatlantik) verfügbar. Alle Spieler haben nur eine Chance, Miranda Jamison in diesem Zeitraum erfolgreich auszuschalten. Spieler, die diese Mission abschließen, schalten damit den Smoking mit Maske und Handschuhen frei.Schwer zu fassende Ziele sind nur eine begrenzte Zeit lang verfügbar sind. Diese Missionen sind für alle Besitzer von Hitman 2 kostenlos verfügbar. Allerdings haben die Spieler nur eine einzige Chance, das Ziel auszuschalten - bei einem Fehlschlag gibt es keinen zweiten Versuch.Letztes aktuelles Video: Schwer zu fassendes Ziel Nr 3 Die Gutachterin