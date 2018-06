Destiny 2: Forsaken: Nächste Erweiterung sowie ein Jahrespass mit drei DLCs angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Destiny 2: Forsaken (PC) Screenshot - Destiny 2: Forsaken (PC) Screenshot - Destiny 2: Forsaken (PC)

Bungie und Activision Blizzard haben die Erweiterung Destiny 2: Forsaken angekündigt. Das Add-on wird am 4. September 2018 erscheinen . Die Standard Edition wird 39,99 Euro kosten. Die Digital Deluxe Edition wird für 79,99 Euro verkauft. In der Digital Deluxe Edition ist der Forsaken-Jahrespass enthalten. Dieser Jahrespass wird "Bonus-Belohnungen" sowie drei Premium-Inhalt-Veröffentlichungen (voraussichtlich im Winter 2018, Frühjahr 2019 und Sommer 2019) enthalten. Die Inhalte und Belohnungen des Destiny 2: Forsaken-Jahrespasses werden zwischen dem Start von Destiny 2: Forsaken und dem 31. August 2019 ausgeliefert. Saisonale Updates und Live-Events sollen weiterhin für jeden Destiny-2-Spieler verfügbar sein.Die Erweiterung dreht sich darum, "die 8 Barone und ihre Crew zur Strecke" zu bringen. Zwei Schauplätze (die Wirrbucht und die Träumende Stadt), ein neuer Raid, der Waffen-Archetyp "Legendärer Bogen" sowie weitere Story-Missionen, Abenteuer, Schauplatz-Aktivitäten etc. werden geboten."Mit zwei neuen Orten, die man erkunden kann, neuen Waffen, Rüstungen und Supers nimmt Forsaken die Spieler mit auf eine epische Reise zum wilden Grenzgebiet unseres Sonnensystems, wo nur ein schmaler Grat zwischen Gerechtigkeit und Rache liegt. Forsaken bietet auch eine brandneue kompetitive und kooperative Endspiel-Aktivität namens Gambit, die es so zum ersten Mal in Destiny gibt. Der neue 4-gegen-4-Hybridmodus kombiniert PvE und PvP in einem epischen Kampf und verspricht Spaß für alle Spieler-Typen, sei es durch die kompetitiven Herausforderungen des PvPs oder die nahtlos verknüpften kooperativen und unvorhersehbaren Elemente des PvEs.""Nach jahrelangen Konflikten sind die Überreste des Riffs zu einem gesetzlosen Ort geworden. Die Spieler gehen den jüngsten Unruhen nach und erkunden neue Orte, erwecken neue Kräfte und verdienen sich neue Waffen. In Destiny 2: Forsaken können Spieler die Träumende Stadt erkunden: ein tiefgehendes und lohnendes Endspiel-Erlebnis, wie die Community es sich gewünscht hat. Voller Geheimnisse, die es zu entdecken und Bosse, die es zu besiegen gilt, beherbergt dieser neue Ort auch einen brandneuen Raid und wurde von Grund auf für das Endspiel konzipiert. Alle Destiny 2 Spieler bekommen mit dem Launch von Forsaken Zugang zu langerwarteten Änderungen und Features wie einem neuen Waffen-Slot-System, einer neuen Art zufälliger Rolls, Feintuning am Mod-System und zahlreichen anderen Verbesserungen, die das Spielerlebnis einfacher machen."Letztes aktuelles Video: Official Reveal"Seit dem Start der Destiny-Reihe haben wir uns stets bemüht, innovative Erlebnisse zu schaffen, die unterschiedliche Arten von Spielern herausfordern und belohnen und sicherstellen, dass ihr Lieblingszeitvertreib sich lohnt", so Scott Taylor, Project Lead bei Bungie. "Wir können es kaum erwarten, den neuen Gambit-Modus in Forsaken mit unseren Fans zu teilen und ihnen neue Möglichkeiten des kompetitiven und kooperativen Gameplays zu liefern.""Mit einer spannenden neuen Geschichte, die von den High Moon Studios in Zusammenarbeit mit Bungie geschaffen wurde, bietet Destiny 2: Forsaken Core-Gamer ein episches Spielerlebnis und gleichzeitig einen fesselnden Einstieg für neue Spieler", so Byron Beede, Executive Vice President und General Manager für Destiny bei Activision.