Destiny 2: Forsaken: Trailer zeigt neue Waffen und Ausrüstungen - 4Players.de

Bungie und Activision Blizzard zeigen im folgenden Trailer einige der neuen Waffen und Ausrüstungen, die man in Destiny 2: Forsaken erbeuten kann. Zum Beispiel: Den Doppelschuss-Raketenwerfer oder den Bogen, mit dem man durch Wände blicken kann.In Destiny 2: Forsaken müssen die Hüter kräftig aufrüsten, um Prinz Uldren und seine acht Barone zur Strecke zu bringen. Die Erweiterung wird am 4. September 2018 erscheinen. Die Standard Edition wird 39,99 Euro kosten. Die Digital Deluxe Edition wird für 79,99 Euro verkauft. In der Digital Deluxe Edition ist der Forsaken-Jahrespass enthalten. Dieser Jahrespass wird "Bonus-Belohnungen" sowie drei Premium-Inhalt-Veröffentlichungen (voraussichtlich im Winter 2018, Frühjahr 2019 und Sommer 2019) enthalten.Letztes aktuelles Video: Neue Waffen und Ausrüstung