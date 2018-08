Destiny 2: Forsaken: Legendary Collection und Complete Collection angekündigt - 4Players.de

Die Legendary Collection (PC: 59,99 Euro; Konsolen: 69,99 Euro) beinhaltet Destiny 2, Destiny 2: Erweiterung I: Fluch des Osiris, Destiny 2: Erweiterung II: Kriegsgeist und Destiny 2: Forsaken. Die Collection enthält auch einen Charakter-Boost, mit dem die Spieler direkt mit den Abenteuern in Forsaken loslegen können.

Bungie, High Moon Studios und Activision haben die Destiny 2: Forsaken - Legendary Collection und die Destiny 2: Forsaken - Complete Collection für den 4. September 2018 angekündigt.Neben der Legendary Collection ist noch die Destiny 2: Forsaken - Complete Collection (99,99 Euro auf PC und Konsolen) vorgestellt worden, die zusätzlich den Destiny 2: Forsaken-Jahrespass enthält. Jahrespass-Besitzer haben Zugang zu drei Premium-Inhaltspaketen: die Schwarze Waffenkammer erscheint im Winter 2018, Des Jokers Wildcard im Frühjahr 2019 und Penumbra im Sommer 2019. (Inhalt des Forsaken-Jahrespasses möglicherweise separat erhältlich. Die Inhalte und Belohnungen des Destiny 2: Forsaken-Jahrespasses werden zwischen dem Start von Destiny 2: Forsaken und dem 31. August 2019 geliefert)."Perfekt für alle Spieler, die das Destiny 2-Universum kennenlernen wollen und für Veteranen, die nach Rache für Cayde-6 sinnen - die Legendary Collection bietet allen Spielern Zugang zu den tollen Destiny 2-Inhalten im Gesamtpaket", so Byron Beede, Executive Vice President und General Manager von Destiny bei Activision. "Mit seinen zu entdeckenden Geheimnissen und einer epischen Jagd an der Front ist Destiny 2: Forsaken ein großartiges Kapitel, um sich in die Geschichte von Destiny zu stürzen.""In Forsaken nehmen die Spieler die Gerechtigkeit selbst in die Hand, um Rache für ihren gefallenen Mentor, Cayde-6 von der Jäger-Vorhut, zu üben. Im Verlauf dieses Abenteuers können die Spieler neue Regionen erkunden, neue Fähigkeiten freischalten, eine Vielzahl von mächtigen neuen Waffen verdienen und die verlorenen Geheimnisse der Erwachten entdecken. Spieler, die die Destiny 2: Forsaken – Legendary Collection heute vorbestellen, erhalten eine Reihe von besonderen Belohnungen, um dem letzten Gefecht eines der erinnerungswürdigsten Charaktere im Spiel zu gedenken. Der Vorbesteller-Bonus von Caydes exotischem Versteck enthält ein besonderes exotisches Waffen-Ornament für seine markante Pikass-Handfeuerwaffe, Caydes Schiff, eine exotische Revolverheld-Geste und Cayde-Shader, um Rüstungsteile mit seinen Farben zu verzieren."

Die Legendary Collection (PC: 59,99 Euro; Konsolen: 69,99 Euro) beinhaltet Destiny 2, Destiny 2: Erweiterung I: Fluch des Osiris, Destiny 2: Erweiterung II: Kriegsgeist und Destiny 2: Forsaken. Die Collection enthält auch einen Charakter-Boost, mit dem die Spieler direkt mit den Abenteuern in Forsaken loslegen können.