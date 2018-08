Destiny 2: Forsaken: Die "Träumende Stadt" im Trailer - 4Players.de

Mit der "Träumenden Stadt" versprechen die Entwickler von Destiny 2: Forsaken die "tiefgehendste und lohnendste Endspiel-Erfahrung, die es bei Destiny je gegeben hat". Einen Einblick in die Stadt gibt der folgende Trailer.Publisher Activision Blizzard schreibt: "Nach jahrelangen Konflikten sind die Überreste des Riffs zu einem gesetzlosen Ort geworden. Die Spieler gehen den jüngsten Unruhen nach und erkunden neue Orte, erwecken neue Kräfte und verdienen sich neue Waffen. In Destiny 2: Forsaken können Spieler die Träumende Stadt erkunden: ein tiefgehendes und lohnendes Endspiel-Erlebnis, wie die Community es sich gewünscht hat. Voller Geheimnisse, die es zu entdecken und Bosse, die es zu besiegen gilt, beherbergt dieser neue Ort auch einen brandneuen Raid und wurde von Grund auf für das Endspiel konzipiert. Alle Destiny 2 Spieler bekommen mit dem Launch von Forsaken Zugang zu langerwarteten Änderungen und Features wie einem neuen Waffen-Slot-System, einer neuen Art zufälliger Rolls, Feintuning am Mod-System und zahlreichen anderen Verbesserungen, die das Spielerlebnis einfacher machen."Letztes aktuelles Video: Dreaming City Trailer