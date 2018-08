Destiny 2: Forsaken: Activision veröffentlicht offiziellen Start-Trailer zur Erweiterung - 4Players.de

Mit dem folgenden Trailer stimmen Activision und Entwickler Bungie auf den Start von Destiny 2: Forsaken ein. Die Erweiterung wird ab 4. September verfügbar sein und soll zahlreiche Neuerungen in die Spielwelt bringen. Tatsächlich hoffen viele Spieler darauf, dass Forsaken das Hauptspiel ähnlich verbessert, wie es König der Besessenen vor einigen Jahren mit dem ersten Destiny tat.Während sich die Kampagne um die Jagd auf die Mörder von Cayde-6 dreht, die man in beliebiger Reihenfolge erlegen kann, will Bungie vor allem die Langzeitmotivation steigern. Neue Ausrüstung kommt natürlich ebenfalls hinzu und Multiplayer-Hüter gehen im neuen Gambit-Modus an den Start: Zwei Teams machen unabhängig voneinander Jagd auf starke Bosse, während einzelne Hüter in das Gebiet des konkurrierenden Team eindringen können, um dort Chaos zu stiften.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer