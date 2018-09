Destiny 2: Forsaken: Vorzeitiges Abbrechen soll im Gambit-Modus bestraft werden - 4Players.de

Black Stone schrieb am 03.09.2018 um 14:35 Uhr

Da nimmt sich wohl ein Unterhaltungsprodukt mal wieder viel ernster, als es ihm gut tut. Strafen die über das Ergebnis der aktuellen Runde hinaus gehen, sind m.E. ein absolutes NoGo. Dafür gibt es viel zu viele Gründe, ein laufendes Spiel zu verlassen (Türklingel, Kinder, Tiere, ...). Wenn TeamPlay so wichtig ist, kann ich nicht mit Randoms spielen und wenn ich in ner festen Gruppe spiele, kann ich die Leute in den Rahmen disziplinieren, wenn es nötig ist.