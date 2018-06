NBA 2K19: Für PC, PS4, Switch und Xbox One; LeBron James auf dem Cover der 20th Anniversary Edition - 4Players.de

"100.000 Virtual Currency

50.000 MeinTEAM-Punkte

20 MeinTEAM-Ligapakete (eins pro Woche)

Sapphire LeBron James MeinTEAM-Karte

10 MeinTEAM "Heat Check Packs" (eins pro Woche ab Beginn der NBA-Saison)

5 Wandbilder im LeBron-Design für MeinCOURT

LeBron MeinCOURT-Design

King's Collection Nike LeBron-Ausstattung & -Schuhe (25 Paare)"

"LeBron NBA 2K19-Poster

NBA 2K-Stickerbogen

Individuelles Armband mit LeBrons ausgewählten Worten"

2K Games hat NBA 2K19 angekündigt. Die Standard Edition wird ab dem 11. September 2018 in digitaler und physischer Form für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie digital für Nintendo Switch erscheinen. Die "20th Anniversary Edition" des Basketballspiels wird ab dem 7. September 2018 in digitaler und physischer Form zum Preis von 99,99 Euro für PlayStation 4 und Xbox One sowie digital für Nintendo Switch und PC erhältlich sein. Wer schon vorab seine NBA-2K19-Karriere starten möchte, kann ab dem 31. August 2018 die "Demo" (NBA 2K19: The Prelude) für PlayStation 4 und Xbox One herunterladen.Der dreifache NBA-Champion und vierfache NBA MVP LeBron James wird das Cover der NBA 2K19 20th Anniversary Edition zieren. "Es ist ein tolles Gefühl, auf dem Cover der 20. Jubiläumsausgabe eines Spiels zu sein, das ich schon als Kind geliebt und gespielt habe. Wir haben mit dem Cover etwas ganz Besonderes geschaffen, das alles darstellt, was mich beflügelt und inspiriert – von meiner Familie bis zu meiner Herkunft und Worten, an denen ich mich im Leben orientiere. Ich fühle mich geehrt, dass meine Reise Teil dieser so speziellen Zeit der 2K-Geschichte sein darf, und freue mich schon darauf, dass die Fans das Spiel sehen können", so James."In diesem Jahr feiert das Entwicklerteam bei Visual Concepts seinen 30. und die NBA 2K–Reihe ihren 20. Geburtstag. Diesen Meilenstein möchten wir verewigen, indem wir uns mit dem legendärsten Athleten dieser Generation zusammenschließen - LeBron James", erklärt Alfie Brody, Vice President of Marketing für NBA 2K. "LeBrons liebevoll dargestellte Worte auf dem Cover der NBA 2K19 20th Anniversary Edition zeigen all die Leidenschaft und den Drive, die ihn zur einer ewigen Größe und zum perfekten Cover-Star gemacht haben."Die NBA 2K19 20th Anniversary Edition enthält die folgenden digitalen Gegenstände:Physische Gegenstände (nur in den physischen Versionen erhältlich):Letztes aktuelles Video: LeBron James