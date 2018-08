NBA 2K19: Erster Trailer mit Spielszenen - 4Players.de

2K Games hat den ersten Trailer mit Spielszenen aus NBA 2K19 veröffentlicht (siehe unten). Die von Visual Concepts entwickelte NBA 2K19 Standard Edition wird ab dem 11. September 2018 zum Preis von 69,95 Euro für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Die NBA 2K19 20th Anniversary Edition wird am 7. September 2018 zum Preis von 99,95 Euro für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Wer vorab seine NBA-2K19-Karriere starten möchte, kann ab dem 31. August 2018 das "NBA 2K19: The Prelude" für PlayStation 4 und Xbox One herunterladen.Über die diesjährige Version des Basketballspiels schreibt der Publisher: "NBA 2K ist seit 20 Jahren der Standard für Sportspiele und revolutioniert das Genre regelmäßig aufs Neue – mit unerreichter Grafik- und Gameplay-Qualität, bahnbrechenden Spielmodi und einer immersiven offenen Welt, dem 'Viertel'. NBA 2K19 legt die Messlatte erneut ein Stück höher und bringt den virtuellen Sport dem realen Basketball und seiner packenden Kultur wieder einen Schritt näher."Letztes aktuelles Video: Take The Crown