NBA 2K19: Karriere-Trailer mit Anthony Mackie und anderen Hollywood-Stars - 4Players.de

2K und Visual Concepts haben einen Trailer zum story-basierten meine-Karriere-Modus "The Way Back" von NBA 2K19 veröffentlicht (siehe unten). Darin sind die Hollywood-Schauspieler Anthony Mackie (Avengers, Altered Carbon), Haley Joel Osment (The Sixth Sense, Silicon Valley), Michael Rapaport (Atypical, White Famous), Aldis Hodge (Straight Outta Compton, Hidden Figures), Rob Huebel (Transparent, Bob's Burgers) und andere zu sehen.Dazu heißt es vom Publisher: "Die MeineKARRIERE-Story von NBA 2K19 trägt den Titel 'The Way Back' und startet mit dir als unbekanntem Basketball-Spieler mit großen NBA-Träumen, der sich in der chinesischen Basketball-Liga nach ganz oben kämpft. Während du in China immer besser und bekannter wirst, ergibt sich die Gelegenheit, in die Staaten zurückzukehren, als dein Name bei der NBA G League Draft aufgerufen wird. Dank deiner harten Arbeit und deines Durchhaltevermögens erhältst du spät in der Saison dann endlich die Chance, auf der großen NBA-Bühne zu spielen, als ein Platz im Roster frei wird."Spieler, die am 31. August "The Prelude" (kostenlose Demo) herunterladen, können das erste Kapitel von "The Way Back" schon vor der Veröffentlichung der Basketball-Simulation am 11. September 2018 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC spielen. Die 20th Anniversary Edition erscheint bereits am 7. September.Letztes aktuelles Video: The Way Back