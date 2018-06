Wild Mage: Phantom Twilight: Action-Adventure mit zerstörbarer, offener Welt für PC, PS4, Switch und One - 4Players.de

"Die Vorstellung eine Welt aus fliegenden Inseln wie in einigen Zwischensequenzen in Final Fantasy 9 mit Luftschiffen zu erkunden, hat mich schon immer gereizt", beschreibt der führende Entwickler Lucas McCann seine Motivation hinter dem Projekt in einem Eintrag auf Imgur , wo auch kurze Spielszenen zu sehen sind. "Mir sind aber nur wenige Titel bekannt, die dieses Konzept zu einem zentralen Teil des Spiels gemacht haben, also habe ich mich dazu entschlossen, selbst eins zu entwickeln."Eine weitere Besonderheit sollen Zauber sein, die nicht durch grafische Effekte auffallen, sondern durch ihre Auswirkungen auf Umgebung und Kreaturen. "Ein Tornado sollte Monster buchstäblich in die Luft werfen", so McCann. Waffen werden Gegner zudem zerteilen, während man mit dem richtigen Werkzeug auch Tunnel in einigen Böden gräbt. Nicht zuletzt werde sich Feuer über brennbare Objekte ausbreiten und diese zerstören.Das Abenteuer soll dabei kein düsteres sein, sondern an teils idyllische Schauplätze führen. Im Gegensatz zu klassischen Rollenspielen levelt man die Fähigkeiten der Hauptfigur außerdem nicht über Erfahrungspunkte auf, sondern findet Zauber bei Monstern oder in Büchern.