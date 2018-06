Parkasaurus: Dinosaurier-Freizeitpark-Aufbau mit Sonnenbrillen und Krawatten für Dinos - 4Players.de

Screenshot - Parkasaurus (PC) Screenshot - Parkasaurus (PC) Screenshot - Parkasaurus (PC) Screenshot - Parkasaurus (PC) Screenshot - Parkasaurus (PC) Screenshot - Parkasaurus (PC) Screenshot - Parkasaurus (PC) Screenshot - Parkasaurus (PC)

In Parkasaurus (PC) plant, gestaltet und baut man seinen eigenen "verrückten" Dinosaurier-Freizeitpark. Dabei soll man sich um die Bedürfnisse der Besucher und um die der Dinosaurier kümmern. Neben dem Aufbau von Gehegen und der Dinozucht/Eierpflege dürfen die Dinosaurier mit Sonnenbrillen, Krawatten, Mützen und mehr ausgestattet werden. Jahreszeiten und Wetter versprochen neue Herausforderungen. Auch eine Ego-Perspektive ist geplant.Das folgende Video (aus einer Reihe von Clips) zeigt, wie man den Lebensraum eines Dinosauriers baut, um die Tiere bei Laune zu halten, damit sie nicht den Park verwüsten. Parkasaurus wird von WashBear (zwei ehemalige Entwickler von Guacamelee! and Severed ) entwickelt und soll im Sommer als Early-Access-Titel an den Start gehen.