Parkasaurus: Dinopark-Manager öffnet Ende September die Early-Access-Pforten - 4Players.de

Die kanadischen WashBear Studios werden ihr Aufbau-Strategiespiel Parkasaurus am 25. September 2018 in den Early Access auf Steam schicken, wo es in sechs bis acht Monaten gemeinsam mit der Community zur Marktreife gebracht werden soll. Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "Parkasaurus ist ein ulkiges Aufbau-Management-Spiel, dass Dich dazu einlädt deinen eigenen Dinosaurier-Park zu planen, zu bauen und zu verwalten. Kümmere Dich um Deine Dinosaurier und bewahre sie vor dem Aussterben.Behalte sowohl das Glück Deiner Dinos, als auch die Zufriedenheit Deiner Gäste im Auge, denn nur so kannst Du einen profitablen Dinosaurier Park betreiben. Starte nur mit Deiner Vision und einem heruntergekommenen Parkgelände und lasse Deinen Park wachsen und gedeihen. Erforsche neue Technologien, neue Attraktionen und bilde besondere Beziehungen zu Deinen Lieblingen. Erlebe das kunterbunte Treiben in Parkasaurus in hübscher und einzigartiger 3D-Grafik." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Termin-Trailer