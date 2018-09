Parkasaurus: Verrückter Dinosaurier-Freizeitpark-Aufbau startet in den Early Access - 4Players.de

Gestalte Deinen Park: Jede Dinosaurier-Art braucht ein einzigartige Biosphäre, bei der unterschiedlichste Faktoren eine Rolle spielen. Unter anderem die Form und Größe des Geheges, die zum Bau verwendeten Materialien, Flora und Fauna, Erhebungen und Feuchtigkeit spielen eine wesentliche Rolle dabei, ob Dein Park und Deine Dinosaurier gedeihen oder aussterben.

Verwalte Deinen Park: Damit Dein Park nicht nur vor sich hin dümpelt, sondern auch zukunftsfähig ist, musst Du Deine Ressourcen weise einsetzen. Nicht nur um deinen Traum zu verwirklichen, sondern auch Profitabilität zu gewährleisten.

Beobachte Deine Gäste: In dem Du Deine Gäste beobachtest und ihre Bewertungen ernst nimmst, kannst Du die Besucherströme und Arrangements in Deinem Park optimieren. Maximiere das Glück der Besucher und Deiner Dinosaurier gleichermaßen, um den maximalen Profit einstreichen zu können.

Verwalte Deine Angestellten: Um Deinen Dinosaurier-Park zu betreiben, musst Du Angestellte anheuern. Entwickle dein Personal oder heuere erfahrene Veteranen an.

Beschaffe Dinosaurier-Eier: Nutze Zeitreisen, um die beliebtesten und ältesten Dinosaurier Eier zu finden und die majestätischen Tiere wieder zum Leben zu erwecken.

Verhindere das Chaos ausbricht: Wechsle in die First-Person Ansicht, um Dinosaurier Ausbrüche schnell und geräuschlos einzudämmen, bevor es zu einer Katastrophe kommt.

Erlebe die verschiedenen Jahreszeiten: Überstehe unerwartete Wetter-Phänomene und stelle Dich den Herausforderungen, die die verschiedenen Jahreszeiten mit sich bringen."

Die von Klassikern wie DinoPark Tycoon und Theme Park inspirierte Aufbau-Simulation Parkasaurus startet heute in den Early Access auf Steam (Preis: 19,99 Euro). In dem Spiel von Washbear Studio gestaltet und baut man seinen eigenen "verrückten" Dinosaurier-Freizeitpark. Dabei soll man sich sowohl um die Bedürfnisse der Besucher als auch um die der Dinosaurier kümmern. Neben dem Aufbau von Gehegen und der Dinozucht/Eierpflege dürfen die Dinosaurier mit Sonnenbrillen, Krawatten, Mützen und mehr ausgestattet werden.Die Early-Access-Version umfasst die Grundlagen des Zoo-Park-Managers. Park-Erstellung, Aussstellungsdesign, Managementoptionen, Wetter, Herausforderungen und Co. sollen stetig verbessert und ausgebaut werden.Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "Parkasaurus ist ein ulkiges Aufbau-Management-Spiel, dass Dich dazu einlädt deinen eigenen Dinosaurier-Park zu planen, zu bauen und zu verwalten. Kümmere Dich um Deine Dinosaurier und bewahre sie vor dem Aussterben. Behalte sowohl das Glück Deiner Dinos, als auch die Zufriedenheit Deiner Gäste im Auge, denn nur so kannst Du einen profitablen Dinosaurier Park betreiben. Starte nur mit Deiner Vision und einem heruntergekommenen Parkgelände und lasse Deinen Park wachsen und gedeihen. Erforsche neue Technologien, neue Attraktionen und bilde besondere Beziehungen zu Deinen Lieblingen. (...)Letztes aktuelles Video: Early Access Termin-Trailer