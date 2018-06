Pokémon Switch 2019: Achte Pokémon-Generation, bessere Grafik und nicht wie Let's Go, Pikachu! & Evoli! - 4Players.de

Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli!

Im Gespräch mit der japanischen Famitsu (via serebii ), die ausführlich über Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! sowie Pokémon Quest berichtet, spricht Tsunekazu Ishihara (CEO von The Pokémon Company) kurz über das kommende Pokémon-Spiel aus der Rollenspiel-Hauptreihe für Nintendo Switch.Er bestätigte erneut, dass das Rollenspiel in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 veröffentlicht werden soll und "eine bessere Grafik" als alle vorherigen Pokémon-Spiele haben wird. Es wird "komplett neu" und nicht wiesein. Zudem sollen "viele brandneue Pokémon enthalten sein", womit es die achte Pokémon-Generation einläuten dürfte.