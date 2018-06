Der Trailer zeigt Spielszenen und die farbenfrohen Hintergründe des neuen VR-Tetris.





Im Livestream wurde der erste neue Titel für PS4 und PSVR vorgestellt. Im Drogenrausch-Trailer der mit bizarren Hintergrundinformationen aufgeplustert wurde, zeigte Sony Tetris Effect , eine neue Umsetzung des Klassikers, der schon für den Gameboy erhältlich war.Der Trailer zeigt Spielszenen und die farbenfrohen Hintergründe des neuen VR-Tetris.

Mit großem Tamtam hat Sony in einem Livestream heute den "Countdown" zum E3-Showcase am Montag (in Deutschland: Nacht von Montag auf Dienstag um 3:30 Uhr) eröffnet. An jedem Tag will der Publisher einen neuen Titel enthüllen, der es nicht auf die Pressekonferenz geschafft hat, die sich in diesem Jahr um die Kerntitel Spider-Man Death Stranding und The Last of Us 2 drehen wird.