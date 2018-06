Generation Zero: Sandbox-Survival-Action von Avalanche: Feindliche Maschinen haben Schweden überrannt - 4Players.de

Screenshot - Generation Zero (PC) Screenshot - Generation Zero (PC) Screenshot - Generation Zero (PC) Screenshot - Generation Zero (PC) Screenshot - Generation Zero (PC) Screenshot - Generation Zero (PC)

Die Avalanche Studios haben mit Generation Zero ein neues Sandbox-Actionspiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One für 2019 angekündigt. Die Entwickler beschreiben ihr Projekt folgendermaßen: "Erlebe ein explosives Katz-und-Maus-Spiel in einer großen und offenen Welt. Tauche ein in das Schweden der 1980er, wo feindliche Maschinen die idyllische Landschaft überrannt haben. Es ist an Dir, zurückzuschlagen und gleichzeitig der Frage nachzugehen, was hier eigentlich passiert. Unter Einsatz kampferprobter Guerilla-Taktiken sollte es Dir gelingen, Gegner in kreativen Sandbox-Schlachten wegzulocken, zu beschädigen und zu zerstören. (...) Alle Gegner folgen einer durchgängigen Simulation und bewegen sich mit klarem Ziel durch die Welt. Schaffst du es, Teile ihrer Rüstungen, Waffen oder Sensorik zu zerstören, ist dieser Schaden dauerhaft. Gegner tragen diese Beschädigungen auch noch, wenn Sie Ihnen erneut begegnen – egal ob wenige Minuten oder Wochen später."Generation Zero basiert auf der hauseigenen APEX-Engine, die auch bei Mad Max, Just Cause 3 und theHunter: Call of the Wild zum Einsatz kam. Tag- und Nacht-Zyklus mit unvorhersehbaren Wetter, komplexes KI-Verhalten, simulierte Ballistik, realistische Sounds und ein dynamischer Soundtrack aus den 1980ern werden versprochen. Die Welt von Generation Zero kann alleine oder im (nahtlosen) Koop-Mehrspielermodus erkundet werden (bis vier Spieler).Letztes aktuelles Video: Trailer