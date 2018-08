Generation Zero: Video gibt einen Überblick über das Sandbox-Actionspiel - 4Players.de

Die Avalanche Studios geben im folgenden Video einen Überblick über Generation Zero . Das Sandbox-Actionspiel soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Generation Zero basiert auf der hauseigenen APEX-Engine. Tag- und Nacht-Zyklus mit unvorhersehbaren Wetter, komplexes KI-Verhalten, simulierte Ballistik, realistische Sounds und ein dynamischer Soundtrack aus den 1980ern werden versprochen ( zur Vorschau ). Die Welt von Generation Zero kann alleine oder im nahtlosen Koop-Mehrspielermodus erkundet werden (bis vier Spieler).Letztes aktuelles Video: Gameplay TrailerIn der Produktbeschreibung heißt es: "Erleben Sie ein explosives Katz-und-Maus-Spiel in einer großen und offenen Welt. Tauchen Sie ein in das Schweden der 1980er, wo feindliche Maschinen die idyllische Landschaft überrannt haben. Es liegt an Ihnen, zurückzuschlagen und gleichzeitig der Frage nachzugehen, was hier eigentlich passiert. Unter Einsatz kampferprobter Guerilla-Taktiken sollte es Ihnen gelingen, Gegner in kreativen Sandbox-Schlachten wegzulocken, zu beschädigen und zu zerstören. Gehen Sie es alleine an oder verbünden Sie sich mit Freunden im nahtlosen Koop-Mehrspielermodus. Nutzen Sie Ihre jeweiligen individuellen Fähigkeiten gemeinsam, um Gegner zu bezwingen, gefallene Spieler wiederzubeleben und nach dem gemeinsamen Sieg die Beute aufzuteilen. Alle Gegner folgen einer durchgängigen Simulation und bewegen sich mit klarem Ziel durch die Welt. Falls Sie es schaffen, Teile Ihrer Gegner wie Rüstungen, Waffen oder Sensorik zu zerstören, ist dieser Schaden dauerhaft. Gegner tragen diese Beschädigungen auch noch, wenn Sie Ihnen erneut begegnen – egal ob wenige Minuten oder Wochen später. Erkunden Sie eine große offene Welt, die mit der preisgekrönten Apex-Engine gerendert wurde. Erleben Sie den vollständigen Tag und Nacht-Zyklus mit unvorhersehbarem Wetter, komplexem KI-Verhalten, simulierter Ballistik, realistischen Klangwelten und einem dynamischen Soundtrack aus den 1980ern."